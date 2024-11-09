〈「社長の周りにいる女は全員売春婦」“紀州のドン・ファン殺人公判”地元&夫の会社で出演AV作品を見られ…須藤早貴（28）が法廷で爆弾発言をした理由〉から続く和歌山地裁で行われている須藤早貴被告（28）の裁判員裁判は、11月8日の第19回公判から、いよいよ被告人質問に突入した。問われているのは、元夫で和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助氏（享年77）に対する殺人罪と覚醒剤取締法違反の罪。無罪を主張する須藤は、野