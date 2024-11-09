〈「社長とはセックスできませんと…」“紀州のドン・ファン殺人公判”須藤早貴（28）が主張した事件最大の核心 新婚初夜に「ゴム手袋使って」勃たない夫は「もうダメだから覚醒剤を」〉から続く和歌山地裁で行われている須藤早貴被告（28）の裁判員裁判は、大詰めとなる被告人質問に突入した。元夫で和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助氏（享年77）に対する殺人罪と覚醒剤取締法違反の罪に問われた須藤は、無罪を主張。被告人質