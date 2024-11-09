公園の駐車場へのアクセス道路が実は……。「府中東小金井線」未整備区間はどうなってる？東京都建設局が2024年11月29日から12月1日にかけて、都市計画道路「小金井3・4・11号線」と「府中3・4・16号線」の未着手区間について、住民向けのオープンハウスを開催します。都立野川公園と武蔵野公園の間を横断する西武多摩川線。この線路の奥が府中東小金井線の予定区間（乗りものニュース編集部撮影）。両路線は、甲州街道（国道2