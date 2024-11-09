「MIPCOM2024」（10月21日〜24日）の商談スペース。松本人志企画・プロデュースの「ドキュメンタル」の看板が目立つ（筆者撮影）「松本人志の才能あっての作品のヒット。僕らは何の迷いもなく、ますます広がっていければいいと思っています」。ダウンタウン・松本人志が企画・プロデュースした「ドキュメンタル」が世界ヒットを飛ばしていることを受けて、吉本興業の岡本昭彦社長が10月20日、フランス・カンヌ現地で語った言葉です