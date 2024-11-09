鹿児島県与論町に大雨特別警報が発表されています。これまでに経験したことのないような大雨が降り、何らかの災害がすでに発生している可能性が高くなっています。土砂災害や浸水害に最大級の警戒をお願いします。きょうの予報です。沖縄・奄美地方では大気の状態が非常に不安定で、大雨となっています。引き続き厳重な警戒が必要です。本州付近は広く晴れるでしょう。気温です。きのうより高いところが多いでしょう。西日本では20