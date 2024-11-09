[11.9 J3第36節](いわスタ)※14:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[いわてグルージャ盛岡]先発GK 21 稲葉亜我志DF 3 斉藤諒DF 18 宮市剛DF 22 西大伍MF 4 深川大輔MF 10 オタボー・ケネスMF 15 加々美登生MF 30 安達秀都MF 32 上笹貫剣MF 46 中村充孝FW 39 河辺駿太郎控えGK 1 大久保択生DF 20 下上昇大DF 24 山内舟征MF 17 新里涼FW 19 佐藤未勇FW 45 水野颯太FW 99 シラス監督星川敬[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 2 宮