元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが5日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、元同代表の澤穂希さんと『JFA Magical Field Inspired by Disney』に参加したことを報告した。同イベントはウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と日本サッカー協会(JFA)が取り組む女子サッカー応援プロジェクト。参加者は子どもとその保護者を主な対象としている。鮫島さんは「『JFA Magical Field Inspired by Disn