[11.9 J3第36節](長野U)※14:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 30 松原颯汰DF 5 池ヶ谷颯斗DF 7 大野佑哉DF 19 杉井颯MF 6 西村恭史MF 10 山中麗央MF 17 忽那喬司MF 23 黒石貴哉MF 26 パク・スビンMF 40 碓井鉄平FW 18 浮田健誠控えGK 1 田尻健DF 48 砂森和也MF 14 三田尚希MF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎MF 47 加藤弘堅FW 22 木原励監督高木理己[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 2 藤嵜