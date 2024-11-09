[11.9 J3第36節](花園)※13:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 永井建成DF 2 美馬和也DF 3 齊藤隆成DF 6 舘野俊祐DF 47 水口湧斗MF 10 久保吏久斗MF 20 芳賀日陽MF 25 武井成豪MF 33 禹相皓FW 19 増田隼司FW 34 古川大悟控えGK 31 山田晃士MF 7 木匠貴大MF 38 夏川大和MF 41 國領雄斗FW 5 坂本修佑FW 9 島田拓海FW 81 マルコフスキ監督大嶽直人[Y.S.C.C.横浜]先発GK 82 後東尚輝DF 2 花房稔DF 3 藤原拓也DF