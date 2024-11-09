九州場所の入場券が28年ぶりに完売となる相撲人気だが、懸賞金も申し込み本数も1757本と同場所として過去最高の申し込みになる見込みだ。昨年は1528本で約200本以上増加。1位は新大関の大の里で157本、2位は琴桜の127本、3位は欧勝馬の115本となっている。懸賞は人気のバロメーターといわれ新大関の大の里は注目の的。さらに変わり種として「ふるさと納税」で糟屋郡須恵町、12月に「ケイリングランプリ」を開催する静岡競輪な