11月14日19時放送の音楽特番『ベストヒット歌謡祭2024』（読売テレビ・日本テレビ系系）より、一夜限りの特別企画が発表された。グループの枠を超え“同い年”が生まれ年の名曲をカバーする「BIRTH SONG」メドレー、恒例のヒットダンスメドレーにはDA PUMP、Kis-My-Ft2、ME：I、TWS、そして大バズリ中のこっちのけんともスペシャル参戦。さらに、なにわ男子＆Aぇ! groupが、ジュニア時代の想い出の楽曲でCDデビュー後、地上波初