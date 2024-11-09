ティエリー・フレモー監督の映画『リュミエール！リュミエール！』より、河合優実がナレーションを担当した日本版予告編が解禁された。【動画】河合優実がナレーションを担当！『リュミエール！リュミエール！』日本版予告本作は、2017年に公開された『リュミエール！』に続き、リュミエール研究所所長でもあり、カンヌ国際映画祭総代表のティエリー・フレモーによる後世に残すべき歴史的映像約1400本の中から選りすぐられた