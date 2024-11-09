今季で現役を引退した早大OBの和田毅氏（前ソフトバンク＝43）と青木宣親氏（前ヤクルト＝42）の2人が、東京六大学リーグの早慶戦前に母校・早大ベンチを訪れ、小宮山悟監督らを激励した。日米通算165勝を挙げた左腕と、日米通算2723安打を放ったレジェンド2人。小宮山監督も「早稲田の誇りだから」と記念撮影してパワーをもらっていた。