日向坂46・濱岸ひよりの1st写真集『もしも』より、書店別特典としてポストカード8種類、B3折り目なしポスター5種類の全13種類の絵柄が公開された。【写真】濱岸ひよりがセレクトした書店購入特典ポストカード＆ポスター絵柄本写真集はサイパンと濱岸の地元・福岡で撮影を敢行。誌面にはまるでプライベート旅行のようなさまざまな表情が詰め込まれている。各絵柄は、南国の地サイパンと地元で撮影された、写真集未掲載のカッ