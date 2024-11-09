歌手のクリスタル・ケイが９日、自身のインスタグラムを更新。バキバキに鍛え上げられた美腹筋を披露した。「また会うときまでには、Ｉ’ｌｌｆｉｎｄｍｅｌｏｖｅ」と記し、自身のショットをアップ。ショート丈のタンクトップにバギージーンズ、黒のドレスジャンパーを着用し、引き締まったウエストを惜しげも無く見せた。この投稿には「すごくかっこいい」「目を引いたのはバキな腹筋！惚（ほ）れてまうやろ〜！」「