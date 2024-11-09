名古屋・今池の繁華街に炎と白煙が上っています。消防によりますと、9日午前11時半過ぎ、名古屋市千種区今池で「中華料理店から火と煙が見える」と通行人から119番通報がありました。 【写真を見る】昼時の名古屋・今池の繁華街で火事中華料理店から出火「厨房の天ぷら油に火が入った」消防車など16台が出動 火が出たのは中華料理店「珍々亭」で、「厨房の天ぷら油に火が入った」と通報があったということです。 現場は棟続