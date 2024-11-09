GPシリーズ第4戦・NHK杯フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は8日、東京・代々木第一体育館でペアのショートプログラム（SP）が行われた。23年世界選手権優勝の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は71.90点をマーク。ミスもありながら首位スタートを切った。今季のSPは黒の衣装でクールに決めており、ネット上のファンから「圧倒的感すごかった」「ダークなSPかっこいいな」などの声