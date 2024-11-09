北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル挑発に対し、軍当局が韓国型３軸体系「大量反撃報復（ＫＭＰＲ）」の核心手段である玄武地対地ミサイル射撃訓練で対抗した。西海（ソヘ、黄海）北方限界線（ＮＬＬ）一帯の白翎島（ペクリョンド）・延坪島（ヨンピョンド）では北朝鮮の無人機浸透と北朝鮮軍の奇襲占拠を防御するための大規模増援訓練も行われた。韓国軍の合同参謀本部によると、７日、陸軍ミサイル戦略司令部隷下の関連部隊が忠清