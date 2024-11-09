中国が１０兆元（約２１０兆円）にのぼる大規模な景気浮揚策を持ち出した。経済回復の障害に挙げられる地方政府の負債問題を解決して内需を反騰させる狙いがある。中国の藍仏安財務相は８日の記者会見で、中国全国人民代表会議（全人代）常務委員会が地方政府の負債限度６兆元増額に承認したと明らかにした。また計４兆元の地方政府特別債券を地方政府の負債解決に投入することにした。具体的に今年末に２９兆５２００億元の地方政