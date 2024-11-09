侍ジャパンの4番候補でもある牧に期待がかかる(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextプレミア12連覇を目指す侍ジャパンは11月9日、10日に強化試合として「ラグザス侍ジャパンシリーズ2024日本VSチェコ」をバンテリンドームナゴヤで行う。【プレミア12写真】侍ジャパンが再び世界一に挑む！宮崎−名古屋で始動、そして決戦へ8日にバンテリンドームで前日練習を行った日本代表は、この日から日本シリーズを戦い抜いたDeNAの牧秀悟、