[ソウル ９日 ロイター] - 韓国の聯合ニュースは９日韓国軍の話として、北朝鮮が８日と９日に全地球測位システム（ＧＰＳ）妨害を実施し、船舶や民間航空機の運航に影響を及ぼしたと報じた。聯合ニュースによると、韓国軍合同参謀本部は西海地域で活動する船舶と航空機に対して北朝鮮のＧＰＳ信号妨害に注意するよう促した。北朝鮮にこの挑発行為を直ちに止めるよう伝え、この行動に対する責任を問われることになると警告した