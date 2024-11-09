2024年シーズン日本一となったDeNAが来季のコーチングスタッフを発表しました。1軍コーチ陣では1軍ベンチコーチとして進藤達哉氏が加わり、昨季までヤクルトコーチの河田雄祐氏が1軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチに就任。2軍では、2軍監督兼投手コーディネーターに桑原義行氏、2軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチに上田佳範氏がつくことになりました。今季までロッテ1軍打撃コーチだった村田修一氏が野手コーチとなり、