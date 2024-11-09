愛くるしい表情や行動に多くの人が癒されている猫。家族として一緒に過ごす人も多く、誰もが「うちの子が一番」と思っているに違いない。なかには猫の変わった一面をSNSに投稿する愛猫家もおり、普段の姿を漫画にしている飼い主もいる。 【漫画】猫が臨戦態勢の状態である「やんのかポーズ」を繰り出す～本編 以前Xに「筆坊日記」というアカウントからポストされた『うちの猫は様子がおかしい。まとめ』は、黒猫「