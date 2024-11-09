歌手のDream Ami（36）が8日、Instagramを更新。夫で建築家の半田悠人さん（35）が作ったという自宅のシューズクローゼットを公開した。【映像】セルフリノベーションしたAmiの自宅（複数カット）2021年4月に更新した自身のYouTubeチャンネルで、セルフリノベーションしたという自宅を披露したAmi。こだわりの詰まった寝室やバスルームを紹介していた。2024年11月3日の動画では、夫の半田さんが自宅の物置にシューズクローゼ