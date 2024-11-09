静岡県内で交通死亡事故多発警報が発表されたのを受け、８日、静岡県警は交通事故の抑止に向けた出発式を行いました。出発式には県警本部長をはじめ白バイ30台などとともに、交通機動部隊およそ50人が参加しました。3年9か月ぶりに発表された「交通死亡事故多発警報」は10月31日から一週間で県内で6件の死亡事故が発生したことを受け発表されたもので、期間は11月7日から11月16日までの10日間です。静岡県警 津田隆好本部長「交通