シンガポール航空は、シンガポール〜ハノイ線を11月10日から24日まで期間増便する。現在は月・水・木・金・土曜の週5往復を運航している。期間中は日曜の運航を追加する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間はシンガポール発が3時間半、ハノイ発が3時間35分。■ダイヤTR300シンガポール（06：15）〜ハノイ（08：45）／月・水・木・金・土（10月27日〜11月9日、11月25日〜）、月・水・木・金・土・日（11月10日〜24日）TR