玉虫色の輝きを放つ「ラスター彩」と呼ばれるペルシャの技法を使った陶器の作品展が岡山市北区の岡山高島屋で開かれています。 【写真を見る】ペルシャの技法「ラスター彩」使った陶器展繊細な色付けと玉虫色の深い光沢の皿や花器など約100点【岡山】 繊細な色付けと玉虫色の深い光沢が特徴の陶器が並びます。 手掛けるのは、岐阜県多治見市で200年以上続く美濃焼の窯元「幸兵衛窯」の七代当主・加藤幸兵衛さんで