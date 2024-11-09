「ザ・ドリフターズ」加藤茶（81）の妻でタレントの加藤綾菜（36）が8日、Instagramを更新。おそろいのルイ・ヴィトンのセーターを着た夫婦ショットをアップし、「美男美女のお二人」「カトちゃんお元気そうでなにより。ペアルック羨ましいです」など反響を呼んでいる。【映像】加藤綾菜の手料理＆夫婦ショット2011年に結婚した2人。当時、加藤茶が68歳、綾菜が23歳という45歳の年の差夫婦として話題になった。Instagramでは、