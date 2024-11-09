今年2月、仙台市の住宅に侵入し、70代男性から現金およそ1500万円を奪ったうえ、暴行を加え死亡させたとして44歳の男が逮捕されました。佐藤加寿也容疑者は2月21日午前11時半ごろから午後1時までの間に仙台市青葉区の住宅に侵入し、住人の大塚修さん（72）から現金およそ1500万円を奪ったうえ、暴行を加え死亡させた疑いが持たれています。警察によりますと事件当日の夕方、帰宅した家族が倒れている大塚さんを発見し、消防