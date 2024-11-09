「自衛隊観閲式」が陸上自衛隊の朝霞訓練場で行われ、石破首相は、隊員らを前に「私は先頭に立って国民を守り抜く覚悟だ」などと訓示しました。今回の観閲式は「防衛省・自衛隊70周年」を記念し、陸上自衛隊に加えて、海上・航空自衛隊の部隊も参加し、上空を戦闘機や哨戒機などが飛行しました。石破首相：中国およびロシアの軍用機が相次いで我が国領空を侵犯しました。北朝鮮はかつてない高い頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返し