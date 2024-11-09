AMEFURASSHI スターダストプロモーション所属の４人組ガールズ・グループ AMEFURASSHI(アメフ ラッシ)の楽曲「Ready Now」がTikTokクリエイティブセンターによるウィークリーチ ャートで11月8日付で１位を獲得した。「Ready Now」は Digital・M∞CARD・豪 華盤でリリースしたAMEFURASSHIの4th Album『Flora』収録曲で、9月にLINE CUBE SHIBUYAで開催したワンマンライブ「AMEFURASSHI Live ”Flora” chapter two」