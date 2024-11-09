三笠宮妃百合子さま（101）の容体が悪化したことを受け、イギリスを訪問していた孫の彬子さまが予定を繰り上げ9日朝に帰国し、百合子さまをお見舞いされました。三笠宮妃百合子さまは軽い脳梗塞（こうそく）と誤嚥（ごえん）性肺炎で、今年3月から中央区の聖路加国際病院に入院されていて、宮内庁は7日の検査で、心臓や腎臓など全身の機能の低下が進んでいると明らかにしました。百合子さまの容体悪化を受けて、7日に非公式