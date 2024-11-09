妻夫木聡（43）が9日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた映画「本心」（石井裕也監督）公開記念舞台あいさつで、10月10日に同所で行われた完成披露上映会で、苦しんでいると告白した四十肩が「治りました」と笑みを浮かべ、左手を上げた。「本心」は作家・平野啓一郎氏の同名小説の映画化作品。今からさらにデジタル化が進み、リアルとバーチャルの境界が曖昧になった少し先の将来が舞台。主演の池松壮亮（34）演じる石川