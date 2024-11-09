女性３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が８日までに自身のＳＮＳを更新。地元・広島を楽しむ姿を公開した。インスタグラムで「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ＃ゆるキャラいた＃にゃモン＃２５年ぶり＃尾道ラーメン＃激うまベーグル＃みんなで分けっこ＃メイクさんのカッターは包丁よりキレる」とつづり、広島グルメの尾道ラーメンや生ガキを楽しむ姿を披露。ゆるキャラに抱きつくシ