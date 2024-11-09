県内の農畜産物をPRする くまもと農業フェアが9日、合志市で始まりました。 合志市の県農業公園カントリーパークで始まった「2024 くまもと農業フェア」は県内のJAや各地域の物産館など61団体が出店しています。会場では、黒毛和牛のサイコロステーキや全国有数の生産量を誇るトマトなど県内の農畜産物や加工品が販売され、朝から多くの買い物客で賑わいました。 このほか子牛への哺乳体験や最新の農作業車両