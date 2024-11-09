気温が下がってきて、おうちで登場する機会も増えそうな「おでん」。ですが、作る際に煮込んでいると、「味が濃くなった」「いも類が煮くずれた」など、思うような仕上がりにならないことも。練り物の製造・販売する、紀文の公式Xアカウント（@kibun_kitchen）が、そんな「おでん作りのコツ」を紹介し、注目を集めています。【写真】おでん煮込みすぎてない？ポイントは「長く煮すぎない」「弱火で」おでん失敗の原因は「煮すぎ」