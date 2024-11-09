きのう、今シーズン初めてズワイガニの水揚げが行われ、初物がけさから店頭に並んでいます。しけで出漁が延期され、2日遅れでズワイガニ漁の水揚げを迎えたきのう。県漁協によりますと、初日は加能ガニと香箱ガニ、合わせておよそ20万匹が水揚げされたという事です。一夜明け、金沢市の近江町市場では初物を求め、多くの買い物客でにぎわいを見せていました。■買い物客「解禁になって今日来なきゃいけないというのと、この