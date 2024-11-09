自分たちが働いたお金で買ったものは、当然自分たちのものですよね。ですがもしあなたが義両親と同居、もしくは敷地内同居をしていた場合に、夫から「ウチのものは義両親のものでもある」と言われたなら、あなたはどう思うでしょうか。すんなり受け入れられますか？それとも「冗談じゃない！」と拒否しますか？第6話お伺いが必要【編集部コメント】自分たちが稼いだお金で、自分たちに必要なものを買う。それをどうしてわざわ