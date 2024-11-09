カリフォルニア発のスペシャリティストア「ロンハーマン」が手掛けるカフェ、ロンハーマン カフェと明治がコラボレーション。「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン HOME MADE STORY」を使用したメニュー「アボカドトーストwithヨーグルト＆エッグジャム」が11月30日（土）までの期間限定で、全国5店舗で展開中です。コラボメニュー「アボカドトーストwithヨーグルト＆エッグジャム」はライ麦パンの上にハラペーニョとアボカドを