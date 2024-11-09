田舎の八百屋に嫁ぎ、これまで夫と義母の言いなりだったユメさん。TV取材で知り合った新人ADコースケの後押しもあり、元々得意だった絵を生かして、似顔絵を描きはじめます。あっという間に地元で大人気となりますが、無理がたたったユメさんは風邪でダウン。そんな中、夫のダイはフク美と不倫旅行へ出かけていました。翌朝、コースケはユメさんの元を訪れ…。イルカさんの描く『私、逃げました』第140話ごらんくださ