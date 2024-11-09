防衛省・自衛隊の観閲式で石破総理が訓示です。石破総理「自衛隊の活動は、国民の理解と信頼がなければ決して成り立ちません。強い覚悟と責任感を持って、自らの任務を遂行されることを心より期待をいたします」石破総理は観閲式に参加したおよそ800人の隊員に対し、このように述べました。今年の観閲式は防衛省創設70周年を記念するもので、コロナ禍で取りやめとなっていた観閲行進が6年ぶりに行われました。