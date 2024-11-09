年収103万円の壁の見直しに向けて議論が本格化しました。引き上げの幅が焦点となるなか、水面下では各党の駆け引きが活発になっています。【画像】「政策の実現に、全力で取り組む」意気込みを語る国民民主・玉木代表強気の姿勢を崩さず■満額178万円を目指す国民民主専門家「140万あたりが落とし所」衆議院で与党が過半数割れするなか、国民民主党の玉木雄一郎代表は「今までは、自民党・公明党が決めれば数の力ですべて