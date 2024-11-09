湿った空気の影響で、鹿児島県与論町では9日未明に線状降水帯が発生しました。気象庁は、大雨特別警報を発表して最大級の警戒を呼び掛けています。与論町総務企画課光俊樹課長補佐「（Q.雨が一番強い時の様子は？）（午前2時ごろ）外の方は風と雨と、すごい台風のような感じで雨が降っていまして、台風の中でもすごく雨の量が多いような感じで降っていました」与論町によりますと、これまでに床上・床下浸水が28件、道路の冠