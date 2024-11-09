10月28日･29日の2日間、フランス大使公邸で「第3回フランス美食の余韻 FOOD EXPERIENCE」が開催されました。フランスの高級食材や飲料に焦点を当て、20社・27ブランドが参加しました。伝統菓子からフレンチカリブのラム酒まで、多彩な魅力が詰まったこの商談展示会では、食材の背景にある文化や歴史を感じる貴重な体験が広がりました。フランス大使公邸という特別な空間は、熱気に包まれていました。 開会 2010年、ユネスコの