女優の広末涼子が自身のインスタグラムを更新。チェックの服を重ね着したお洒落なショットを公開し、フォロワーを喜ばせている。「寒くなってきましたね。早朝は、吐く息も白いです。あたたかくしてご自愛ください」などと書き込み、えりが細かい柄のトレンチコートの上に赤や緑のチェックのシャツ、フリースなどを重ね着し、腰を下ろして物憂げな視線を投げかけている。この投稿にフォロワーからは「めっちゃかわいい」「え