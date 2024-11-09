【明治安田J1リーグ第36節】2024年11月9日(土)15:00キックオフジュビロ磐田(18位/35pt) vs ガンバ大阪(5位/57pt)[ヤマハスタジアム（磐田）]◆逆転残留へプレッシャーをかけたい【ジュビロ磐田】前節はアウェイでヴィッセル神戸と対戦し2-0で完敗。優勝を争う相手に力の差を感じさせられてしまった。勝ち点を積み上げたい中で、力負けを感じた一戦。ただ、残り4試合での残留の可能性は残されている。今節は上2つの柏と新潟が直接対