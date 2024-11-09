【明治安田J1リーグ第36節】2024年11月9日(土)15:00キックオフ柏レイソル(17位/39pt) vs アルビレックス新潟(16位/40pt)[三協フロンテア柏スタジアム]◆明暗分けるシックスポインター【柏レイソル】残留争いにずっと身を置いていた柏。後半戦も結果的には大きく勝ち点を伸ばすことができず、ラインコントローラーになっている。4試合負けがない戦いが続いたが、決して内容が良かったわけではなく、1勝3分。そのツケが出たのか、浦