アメコミを代表するヒーローと言えば、スーパーマンを連想する方もきっと多いと思いますが、猫界にもスーパーにゃんが存在したようです。その正体はマンチカンの白猫「うに」くん。両手を前方に突き出し、空を飛んでいるかのような姿はまさしくスーパーマンそのもの。困っている猫の元に颯爽と駆け付けてくれそう。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】Xに投稿された写真を見る限り、てっきり誰かを助けに行く途