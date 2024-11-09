政治ジャーナリストの青山和弘氏が９日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」にリモート出演した。番組で米大統領選に勝利し、トランプ氏が大統領に返り咲いたことを取り上げた。この結果を受け、石破茂首相がトランプ氏とどう対峙するかが注目されている。安倍晋三元首相はゴルフ外交を通じてトランプ氏と信頼関係を構築した。青山氏は８年前に大統領選に勝ったばかりのトランプ氏に会い行く安倍元首相を