俳優の藤原竜也が主演を務めるドラマ『全領域異常解決室』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の公式インスタグラムが8日、豊玉姫花役の福本莉子のオフショットを公開した。【写真】デニムのミニスカートのコーデも公開されたのは6日放送の第5話のオフショット。第5話では、東京のあちこちで爆破予告が相次ぎ、ヒルコから犯行声明が出される。そのすべての現場に姿を現していたのが福本演じる豊玉だった。「爆破予告の現場に必ず